Ronnie Flex kapt optreden af: ’Ik ga geen miezerige ziel bier over mij laten gooien’

Op Twitter schrijft een van de bezoekers: „Ik ben zojuist gestraft door één persoon die een druppeltje bier over Ronnie Flex gooit waarna meneer gelijk vertrekt. Hallo geld, doei geld.” De rapper is het totaal niet met de man eens: „Sorry but not sorry... Ik ben een hele vader met een kind. Ga geen ene miezerige ziel bier over mij laten gooien, ben een artiest geen fokking voetbalveld.”

Ronnie Flex vindt het wel erg vervelend voor de familie die hem geboekt heeft en belooft het goed te maken. „Dat raakte me zo dat ik volgend jaar gratis weer kom proberen... En ik doe dat alleen voor die kinderen niet voor die losgeslagen gekken met een rare hobby.”