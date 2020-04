Anouk komt thuis uit Marokko en verrast geliefde

„Gelukkig weer thuis”, schrijft Anouk op Instagram (zie onder). Te zien is hoe ze thuis aankomt en haar vriend Dominique Schemmekes verrast en wakker maakt. Hij wist niets van haar terugvlucht, aldus Anouk. „Ik had niks thuis gezegd. Ik had gedaan alsof mijn telefoon stuk was.”

„Ik ben ontzettend dankbaar om weer met mijn gezin te kunnen zijn, en besef me maar al te goed dat ik enorm veel geluk heb gehad om met de eerste vlucht mee naar huis te kunnen”, liet de zangeres weten. „Ik hoop dan ook dat iedereen die nog vastzit zo snel mogelijk weer naar huis kan komen.”

Anouk zat zo’n vijf weken in Marokko vast, en vierde onder meer haar verjaardag daar.

Bekijk ook: Anouk viert noodgedwongen verjaardag in Marrakesh

De eerste repatriëringsvlucht uit Marokko landde maandag rond 00.30 uur op luchthaven Schiphol. In het toestel zaten zo’n driehonderd passagiers. De groep was samengesteld op basis van urgentie. In het Noord-Afrikaanse land zitten zo’n 3000 Nederlanders die door de coronacrisis niet terug kunnen.