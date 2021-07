Heidi Klum reageert op herlancering Victoria’s Secret

Met de herlancering onder de naam VS Collective hoopt het bedrijf de reputatie weer wat op te schroeven. In plaats van superslanke modellen, heeft het nu vrouwen gecontracteerd die het „toonaangevende iconen” noemt. Onder meer voetbalster Megan Rapinoe, actrice Priyanka Chopra en transgender model Valentina Sampaio zijn de nieuwe gezichten van Victoria’s Secret.

In 2001 was Heidi Klum zelf nog een Angel tijdens de Victoria’s Secret Show Ⓒ anp

„Het is goed, want ze moesten veranderen”, stelde de Duitse in het Australische radioprogramma The Sunday Project. „Dat doen ze ook al een tijdje, maar het duurde te lang.” Wel zei Klum dat ze erg blij is dat Victoria’s Secret „eindelijk begrijpt dat er allerlei verschillende mensen zijn die graag iets moois dragen.”

Het lingeriemerk kwam in zwaar weer terecht na beschuldigingen van een vrouwonvriendelijke bedrijfscultuur, wangedrag van een van de managers en de aanhoudende kritiek op de Victoria’s Secret Fashion Show. Die catwalkshow, op het hoogtepunt rond de eeuwwisseling goed voor 12 miljoen kijkers in de VS alleen, schetste volgens de critici een onrealistisch beeld van het vrouwelijke lichaam.

In 2019 kwam Secret’s Secret nog flink onder vuur te liggen. Leslie Wexner, de oprichter van het lingeriemerk moest gedwongen aftreden als topman. Zijn zakelijke banden met de voormalige Hollywood-baas Jeffrey Epstein speelden daar een grote rol bij. Vorig jaar heeft Wexner de banden met het lingeriemerk geheel verbroken.