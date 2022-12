Premium Het beste van De Telegraaf

Recensie Docuserie Harry en Meghan vermakelijk, maar voelt te veel als herhaling

Door Kitty Herweijer Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Eén lange teaser. Dat lijken de eerste drie afleveringen van de zesdelige docuserie over Harry en Meghan te zijn. Verwacht nog geen dirt, waarover uitgebreid werd bericht in de media. De juice wordt waarschijnlijk bewaard voor de laatste drie afleveringen. Nu moeten we het doen met het liefdesverhaal van het duo en veel flashbacks. Dat is gelukkig vermakelijk genoeg.