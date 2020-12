Jennifer Lopez en Alex Rodriguez hebben twee keer huwelijk uitgesteld

„We moesten onze bruiloft afblazen vanwege Covid-19 en de quarantaine. We moesten het zelfs twee keer doen, wat veel mensen niet weten”, vertelt de 51-jarige Jennifer aan Access Hollywood.

Het koppel, dat sinds maart vorig jaar verloofd is, weet niet wanneer het huwelijk zal worden gesloten. „We hebben het voor nu maar even gelaten en ik weet nog niet wat we gaan doen”, zegt de zangeres. „We hebben nu zoiets van: we wachten wel even. Er is geen haast, we hebben het goed, alles gaat lekker en het gebeurt wanneer de tijd rijp is. Het heeft nu niet onze prioriteit om een grote bruiloft te houden, dat is op dit moment niet wat belangrijk is in het leven.”

Jennifer, die een 12-jarige tweeling heeft met haar ex Marc Anthony, en Alex, die twee dochters heeft uit een vorige relatie, zijn nu vooral gefocust op tijd met elkaar en hun kinderen. „We zijn dankbaar voor alles wat we hebben.”