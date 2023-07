Harry Styles schenkt miljoenen wereldtour aan goede doelen

Variety meldt dat Styles zijn concertmiljoenen heeft gedoneerd aan charitatieve instellingen die de wereld willen verbeteren. Zo konden onder meer Save the Children, Planned Parenthood en en Every Town for Gun Safety op geld rekenen.

De 29-jarige artiest lanceerde zijn Love on tour tournee op 4 september 2021 en rondde de concertreeks afgelopen zaterdag af in Italië. Uiteindelijk zagen ruim vijf miljoen fans de zanger. In juni vulde hij driemaal de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

Harry kon wel wat miljoenen missen: volgens Variety heeft de tournee de op drie na hoogste opbrengst ooit.