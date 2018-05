Halfbroer van Meghan waarschuwt Harry

Voorlopig staat Thomas Markle jr in die strijd voor op punten. Hij is er woensdag en donderdag in geslaagd de meeste Amerikaanse en Britse media te halen door roddelblad In Source een handgeschreven brief aan prins Harry te laten afdrukken. De boodschap: trouw niet met derderangs actrice Meghan, die speelt dat ze prinses is. „Het kleine beetje beroemdheid is haar naar de bol gestegen. Het is nog niet te laat om het namaak sprookjeshuwelijk af te zeggen”, aldus het advies van Thomas Jr aan de prins.

Hij stelt dat iemand die haar eigen familie verwaarloost door die niet uit te nodigen voor de ’royal wedding’ niet kan deugen. „Ze is haar wortels vergeten.” De koninklijke bruiloft was een goed middel geweest om de verscheurde familie bij elkaar te brengen. „Familie eerst”, vindt hij. Dat kon zus Samantha niet op zich laten zitten. Zij twitterde aan Britse media dat Thomas „moet stoppen met zijn alcoholisme en leugens”, en Meghan een”’kans moest geven.” In elk geval tot Samantha haar „alles onthullende, alles vertellende” boek over haar heeft geschreven en uitgegeven.

De brief van Thomas Markle vond op sociale media gretig aftrek, tot kwaliteitskrant The Independent aan toe. Volgens Thomas is zijn vader zelfs niet uitgenodigd voor de plechtigheid in St George’s Chapel. „Wie moet haar dan naar het altaar begeleiden?” Andere media, zoals The Sun, weten zeker dat vader Markle zijn dochter wel degelijk in de kerk zal afleveren bij prins Harry.