Duncan Laurence koopt schoenen voor afgestudeerd gitarist

Carlota studeerde af aan de Tilburgse Rockacademie, waar Duncan tot vorig jaar ook in de schoolbanken zat. Als cadeautje had de zanger een paar sneakers voor haar gekocht. Op Duncans Instagram Stories is te zien hoe dolblij de gitarist is met haar nieuwe panterprint schoenen.

De Rockacademie heeft maandag niets speciaals georganiseerd voor de zanger, die voor het eerst sinds zijn overwinning in Tel Aviv weer op de hogeschool te vinden was. Wel bevestigt een woordvoerder later dit jaar nog iets bijzonders voor de zanger te willen doen. Wat en wanneer, moet nog worden geregeld. Vanwege de extreem volle agenda van Duncan is het er daar nog niet van gekomen.