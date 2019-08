NPO hoopt op snelle terugkeer van Tom Egbers

Özcan Akyol sloot de najaarspresentatie af met de woorden: „We wensen Tom van harte beterschap en hopen dat hij snel terugkeert op de zondagavond. Dus Tom, tot snel weer bij de NPO.”

De 61-jarige Egbers moet rust houden. Henry Schut en Sjoerd van Ramshorst vervangen hem in de uitzendingen over de Eredivisie en NOS Studio Voetbal.

Vanaf 23 november is Tom Egbers te zien op NPO 2 in het NTR-programma Toms Ierland, de opvolgers van het vorig jaar uitgezonden Toms Engeland. In de nieuwe serie wil Tom het land van zijn Ierse voorouders leren kennen. Zijn opa ontvluchtte het land rond 1850 vanwege de hongersnood.