Premium Het beste van De Telegraaf

New wave nostalgie met roodgestifte Robert Smith in Ziggo Dome Nu echt het laatste van The Cure?

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

The Cure in oktober dit jaar tijdens een optreden in Barcelona. Ⓒ EPA

Aan werklust ontbreekt het de 63-jarige zanger Robert Smith niet. Samen met zijn band The Cure toert hij met de concertreeks One Love. The Cure nog altijd rond. Ook zijn er twee nieuwe albums onderweg, waarvan eentje de naam Songs of a lost world schijnt te dragen. Toepasselijke titel want de hoogtijdagen van de Britse groep ligt alweer lichtjaren achter ons. En het laatste album 4:13 Dream dateert inmiddels ook al uit 2008. Er zijn meerdere signalen door Smith afgegeven dat Songs of a lost world nu echt het laatste album is.