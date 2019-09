Gordon in De Kist

Gordon vertelt onder meer openhartig over de impact van de alcoholverslaving van zijn vader. „Ik ben op jonge leeftijd uit huis gegaan, omdat hij zoveel dronk. Daar was voor mij niet meer mee te leven. Ik kan mezelf daarom nog steeds niet vergeven dat ik zelf ben gaan drinken.”

Gordon met presentator Kefah Allush. Ⓒ EO

Hoewel de relatie met zijn vader Joop moeizaam was, was zijn overlijden in 1997 het heftigste wat de zanger ooit meemaakte. „Juist de laatste paar jaar was ik heel close met hem, terwijl het vroeger vaak mis ging door zijn alcoholprobleem”, vertelt Gordon. „Maar de grootste kracht van het leven is vergiffenis.”

De Kist is vanaf 8 september elke zondag om 23.45 uur te zien op NPO 2. Na Gordon zijn Carly Wijs, Jan des Bouvrie, Klaas van der Eerden, Corry Konings en Peter Faber te gast.