Personeel koninklijk huis verklapt streken van Harry

In een nieuwe documentaire die gemaakt is in de aanloop naar zijn trouwerij op 19 mei, vertellen insiders van het Britse koninklijk huis hoe het eraan toeging. De vroegere butler William French, die werkte op het jacht van de royals, ziet wel dat de verliefdheid op Meghan Markle Harry goed doet. „Zijn hele verschijning is veranderd. Je kunt zien dat er een soort levendigheid in hem is teruggekeerd.”

En dat sprankelende is precies wat de personeelsleden herkennen van vroeger, toen de kleine Harry en William een speelse jeugd deelden, met ouders die in waren voor kussengevechten (prins Charles) en paardje rijden op de rug van prinses Diana.

Verstoppen

Maar vooral de streken van Harry staan hen nog goed voor de geest. Zo vertelt de voormalige chef van Kensington Palace Carolyn Robb hoe de kleine prins regelmatig de keuken invluchtte, gevolgd door de nanny. „Dan hoorde ik die snelle klepperende voetstappen op de overloop en de trap en dan wist ik dat hij binnen zou vallen met de woorden: ’Snel, snel, ik moet me verstoppen!’. Er waren wat lagere kastjes, dus daar duwde ik hem snel in en dan sloot ik de deurtjes. Soms verraadde hij zichzelf met zijn gegiechel, maar soms werkte het.”

Prins Harry was als kind al ondeugend Ⓒ Hollandse Hoogte

Voormalig bodyguard Ken Wharfe vertelt over de keer dat Harry zijn moeder enorm liet schrikken. „Ik liet het bad vollopen, ging even naar mijn kantoor, ik kom terug en het hele bad is felrood. Ik dacht: ’Christus, wat is dit?’. Bleek dat Harry naar de keuken was gegaan en de chefs had gevraagd wat hij in het bad wilde gooien. Zij waren wel in voor een geintje en hadden hem een fles karmijnzuur, een rode kleurstof had gekregen. Toen kwam zijn moeder naar beneden. Het was dikke lol. Zo was het daar.”

’Ik heb het gedaan’

Oud-butler French weet dan ook dat prinses Diana evengoed bij de grote dag aanwezig zal zijn. „En Harry zal op een moment naar boven kijken, dat garandeer ik je. En dan zegt hij: „Mam, ik heb het gedaan.” En zij zal zo trots op hem zijn.”