Cardi B: ’De Grammy’s kunnen me niet zoveel schelen’

Volgens Cardi is dat ook een van de redenen waarom ze haar hit-song WAP, samen met Megan Thee Stallion, niet had ingestuurd. „Als ik echt zo graag een Grammy had willen winnen dit jaar, had ik WAP wel ingestuurd”, vertelt ze. „Ik wacht totdat mijn album af is. Zoals ik al zei, de Grammy’s kunnen me niet zoveel schelen. Maar ik wilde niks inleveren omdat ik erin geloof dat mijn album goed is.”

Volgens Cardi kan haar nieuwe album in 2021 verwacht worden. „Ik werk er nu bijna 2 jaar aan en het is echt iets waardevols aan het worden. Er zitten ook hele emotionele liedjes bij, allemaal geschreven tijdens quarantaine.”

In 2019 won Cardi een Grammy voor Best Rap Album met haar album Invasion of Privacy.