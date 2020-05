Robbie Williams wil een wereld zonder geld

„Ik vind dat geld niet zou moeten bestaan. Communisme werkte niet, kapitalisme werkte niet. Het enige waar het voor heeft gezorgd is verdeeldheid en het is naar mijn idee zeer schadelijk. Ik zou wellen dat er een andere realiteit was waarin dit allemaal niet hoeft te bestaan”, vertelt Williams in gesprek met The Daily Star.

De zanger is overigens niet van plan zijn fortuin van de hand te doen als de rest dat niet ook doet. „Iedereen moet daar dan aan mee doen. Ik ga het niet in mijn eentje doen. Dit systeem wordt gevoed, ik speelde het spel en had heel veel geluk. Dingen moeten betaald worden. Mijn levensstijl is enorm, ik zou wel wat minder kunnen doen, maar dat wil ik niet.”