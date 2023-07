Guus Meeuwis voegt zevende show toe aan laatste concertreeks

Het is toevallig dat Meeuwis het nieuws van zijn zevende show op vrijdag 7 juli deelt. „Gistermiddag, toen op kantoor de kogel door de kerk was voor de aankondiging van een extra show voor ’Groots - De Laatste’, de zévende inmiddels, kwamen we erachter dat ik die bewuste zevende aan mag kondigen op de zevende van de zevende. Het is puur toeval - 777 staat volgens mij voor geluk - maar het onderstreept nog maar eens wat voor een ontzettend gelukkig man ik me voel dat ik dit nieuws mag brengen”, laat hij weten.

De kaartverkoop voor de afscheidsreeks begon drie weken geleden. De vraag naar kaarten was groot en daarom werden al eerder extra shows toegevoegd. De zanger staat ook op 14, 15, 16, 20, 21 en 22 juni in Eindhoven. Vijf van die zes shows zijn inmiddels uitverkocht.

De Brabander maakte in maart bekend te stoppen met de concertreeks die hij al sinds 2006 doet. De zanger vindt het tijd voor iets nieuws.