Hasselt maakt zich op voor 34e editie Pukkelpop

Het festival barst officieel vrijdag pas los, maar festivalgangers met een vrijdag- of combiticket kunnen donderdag al feesten tijdens de officiële pre-party. Op de zogeheten Boilerparty worden bezoekers vast warmgedraaid met optredens van onder meer Heideroosjes, The Van Jets en Black Box Revelation.

Op de eerste festivaldag vrijdag maken acts als White Lies, Franz Ferdinand, James Blake en Post Malone hun opwachting. Een dag later worden bezoekers getrakteerd op optredens van onder meer Royal Blood, Eels, The Streets en Hot Chip. Pukkelpop wordt zondag afgesloten met shows van namen als Billie Eilish, Kelis, Twenty One Pilots en Charli XCX op het programma.

Nederlanders

Ook Nederlandse artiesten beklimmen het podium van het Belgische festival. Zo geeft Kraantje Pappie vrijdag een concert en is de Jeugd van Tegenwoordig er zaterdag te vinden. Bijzonder is dat The Opposites zondag het Dance Hall-podium afsluiten. Het rapduo, dat in 2014 uit elkaar ging, kwam afgelopen weekend voor het eerst weer samen op Appelsap, maar doet nu ook Pukkelpop aan. Gefluisterd wordt dat de mannen ook op Lowlands, dat ook van vrijdag tot en met zondag plaatsvindt, optreden.

Naast Nederlandse artiesten en bezoekers is er dit jaar ook een Nederlandse uitklapbare energietoren te vinden. Deze GEM-tower werd als duurzaam alternatief ontwikkeld door onderzoekers van de TU Eindhoven en negen andere bedrijven. Op Pukkelpop vindt de eerste echte praktijktest plaats van de 21 meter hoge, uitklapbare toren met zonnecollectoren en een windturbine.