Zangeres Shary-An moeder geworden

Nena beviel op 6 mei thuis van haar dochtertje en de drie maken het goed, zegt Shary-An. „Dat wij nu voor altijd verbonden zijn en ik er altijd voor je zal zijn, daar is geen twijfel over mogelijk.” Ook is ze trots op haar verloofde. „Mijn lieve, knappe en vooral sterke vrouw heeft dit wondertje met veel power en zelfvertrouwen bij ons thuis op de wereld gezet. Wij genieten nu al zo onwijs van ons gezinnetje!”.

De felicitaties voor het gezinnetje stromen binnen. „Gefeliciteerd lieverds!”, schrijft zangeres Tabitha, die eerder dit jaar ook voor het eerst ouder is geworden. ” Jaaaaaaaa! Billie! Zo zit je nog met de dikke buik in de coulissen in Carré terwijl je geliefde op het podium staat, een paar uur later waren jullie moeders!”, aldus Claudia de Breij, die met Shary-An optrad tijdens het 5 meiconcert.