Engelse team kreeg voor EK-finale persoonlijke gelukwensen Tom Cruise

Volgens Britse media kregen de voetballers van het nationale elftal zaterdagavond ook de film Top Gun: Maverick al te zien, terwijl die sequel op de hit uit 1986 pas in het najaar uitkomt. Na die screening belde de acteur via Facetime om de spelers succes te wensen.

Cruise werd zondagavond ook gespot op de tribune van stadion Wembley in Londen, waar de finale werd gespeeld. Daar had hij onder meer een onderonsje met David Beckham.

De acteur is al een tijd in het Verenigd Koninkrijk voor de opnames van de zevende Mission: Impossible-film. De 59-jarige had een drukke dag zondag: ’s middags keek hij de herenfinale van Wimbledon even verderop in Londen.