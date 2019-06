Documentaire over saxofonist Springsteen

Het project heeft de naam Clarence Clemons: Who Do I Think I Am? Aan het woord komen onder anderen oud-president Bill Clinton en muzikant Nils Lofgren, die in de jaren 80 enkele jaren lid was van de E Street Band. De documentaire behandelt niet alleen de muziekcarrière van Clemons, maar besteedt ook aandacht aan de ’spirituele reis’ die de muzikant aan het einde van zijn leven maakte, meldt Deadline.

De documentaire is geproduceerd door Virgil Films & Entertainment. In juli wordt het resultaat vertoond in verschillende theaters, de dvd wordt op 17 augustus uitgebracht. In april is de documentaire al eenmalig vertoond op een filmfestival in New Jersey.