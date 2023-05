Luxemburg keert na dertig jaar terug bij Eurovisie Songfestival

Luxemburg was in 1956 een van de oprichters van het Eurovisie Songfestival, maar in 1993 besloot het land dat het financieel niet meer haalbaar was om door te gaan met het liedjesfestijn. Daar komt de overheid nu van terug: er wordt geld vrijgemaakt om weer volwaardig mee te kunnen doen.

In een persbericht laat het groothertogdom weten dat „een terugkeer naar de belangrijkste muziekwedstrijd ooit een uitstekende gelegenheid biedt om de Europese en internationale geest van het groothertogdom op media- en muziekgebied opnieuw te bevestigen.” Ook hoopt de overheid dat het festival zal „bijdragen aan de promotie van de bestemming Luxemburg, zijn waarden en zijn imago.”

Songfestivalbaas Martin Österdahl is blij met de aangekondigde terugkeer: „We zijn verheugd om Luxemburg na dertig jaar weer te verwelkomen op het Eurovisie Songfestival. "We kijken er erg naar uit om met RTL samen te werken aan hun terugkeer naar 's werelds grootste livemuziekevenement in 2024.” Hoe de Luxemburgse staatsomroep een inzending gaat selecteren moet in juli van dit jaar duidelijk worden.

Winstkans

Luxemburg heeft geen onverdienstelijk Songfestivalverleden: van de 37 keer dat het land meedeed wist het maar liefst vijf keer te winnen. Zo won Vicky Leandros (foto) in 1972 met Après toi, dat uitgroeide tot een internationale hit. De laatste deelnemer was de band Modern Times die met het nummer Donne-moi une chance een 20ste plaats behaalde.