Bijna geen talkshows meer in top 10 kijkcijfers

RTL-boegbeeld Jinek behaalde vrijdag en maandag met 812.000 en 683.000 de zevende en negende plek in de top 10. Maar de rest van de dagen was het programma niet in het erelijstje te vinden. Dinsdag was qua kijkcijfers een dieptepunt, met 357.000 kijkers.

De talkshow Op1 stond alleen woensdag in de top 10, op de negende plek, met 585.000 kijkers. De cijfers schommelden de afgelopen week tussen de 455.000 en 660.000 kijkers.

Khalid & Sophie, de opvolger van De Vooravond, trok de afgelopen week tussen de 351.000 en 455.000 kijkers. Daarmee belandde het programma geen enkele keer in de top 10. Het merendeel van de dagen stond Khalid & Sophie zelfs niet in de top 20. De Vooravond moest van de NPO opeens plaatsmaken omdat het niet urgent genoeg was.

Johnny de Mol trok met zijn nieuwe SBS-talkshow HLF8 alleen op maandagavond genoeg kijkers (423.000) voor een plekje in de top 25. Op dinsdag halveerde het aantal kijkers; woensdag keken er nog 227.000 mensen naar De Mol.