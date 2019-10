Jared Paladecki opgepakt voor geweld

Op beelden van de site is te zien hoe de acteur voor de deur van een club iemand in de houdgreep neemt. Het zou gaan om een vriend die hem probeerde te kalmeren nadat hij de barman had geslagen. Toen de politie arriveerde, zou de acteur een stapel bankbiljetten te voorschijn hebben gehaald en daarmee naar de agenten hebben gezwaaid.

De 37-jarige Padalecki is meegenomen naar het bureau, waar zijn borg werd vastgesteld op 15.000 dollar. Het was zondagmiddag (plaatselijke tijd) niet duidelijk of de acteur inmiddels was vrijgelaten.

De club in Austin is een vaste stek van Padalecki. Volgens enkele lokale media is hij zelfs eigenaar of mede-eigenaar van de tent.