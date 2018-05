Megan gaf na Temptation Kevin tóch weer een kans

„Na Temptation ging het echt goed. We waren elke dag weer bij elkaar en ik dacht echt van: ’Misschien gaan we weer voor lange tijd samen zijn of zal alles geleidelijk weer in orde komen’”, begint ze haar verhaal in de allerlaatste aflevering van Temptation Island. Helaas verviel Kevin weer in zijn oude gedrag. „Dan heeft hij weer seks gehad met iemand anders”, aldus Megan.

Kevin is ondertussen weer onder de pannen, als we de foto van de dreamdate mogen geloven, die zowel hij als Chloë op Instagram hebben geplaatst. Op zijn account zijn meerdere foto’s van de verleidster te zien, die naar verluidt het bed heeft gedeeld met verleider Joshua.