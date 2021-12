Premium Het beste van De Telegraaf

Filmrecensie ’Don’t look up’ aanstekelijke doemsatire

— Wat: komedie — Regie: Adam McKay — Met: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, — Meryl Streep

Door Marco Weijers

President Janie Orlean (Meryl Streep) zweept haar aanhangers op in ’Don’t look up’. Ⓒ Foto Netflix

Al is het dan december, het is niet de Ster van Bethlehem die in Don’t look up aan de hemel verschijnt. Astronoom in opleiding Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) ontdekt een onbekende komeet en meldt dat aan professor dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio), die wild enthousiast is over Kates vondst. Tot hij de baan van het enorme rotsblok berekent.