Gerard Joling vreest burgeroorlog

De zanger gaat in het interview helemaal los op één van zijn grootste ergernissen: de politiek die situaties maar laat voortduren en de politie die niet kan ingrijpen. Zoals de situatie met de krakersgroep in Amsterdam, waar ook De Telegraaf al veel over heeft geschreven. Joling: „Als jij negen jaar op een huis zit te wachten in Amsterdam maar je krijgt het niet omdat er krakers in zitten die er niet uit willen. Van Aartsen, die paardenlul, zegt tegen die mensen: dan moet je maar aangifte gaan doen.”

Hij vindt het een houding van niks en ziet de waarnemend burgemeester het liefst gauw met pensioen gaan. „Het kan toch niet waar zijn dat een vrouw van in de zeventig staat te douchen en dat er ineens buitenlanders in de woonkamer staan die dat huis gaan kraken? Het zou mij gebeuren zeg. Ik zou er zelf tegenaan gaan met een bijl en een hakmes.”

Zes knuppels

De zanger vindt dat de politiek te weinig doet en de politie te weinig bevoegdheden heeft. Hij zou graag zien dat ze naast pepperspray ook knuppels en geweren mogen gebruiken. „Je denkt toch niet dat je bij de Guardia Civil in Spanje iemand uit kan lachen of in zijn gezicht kan kwatten zonder dat er iets gebeurt? Dan slaan ze je met zes knuppels in elkaar. Hier mag dat weer niet.”

Zelf heeft hij wel degelijk wat extra wapens in zijn huis, sinds er een keer vijf gemaskerde mannen probeerden in zijn huis te komen. Wapens die ’niet mogen’, maar wel nodig zijn, vindt hij. Een paar weken geleden bekende de zanger ook een kogelvrij vest gekocht te hebben voor de Canal Parade in 2016, vlak na bloederige aanslagen in Nice.

’Naar de klote’

De zanger spreekt zijn grootste vrees uit: de ’islamisering van Nederland’. „We hebben de afgelopen jaren gewoon te veel binnengelaten in een te klein land en vroeg of laat gaat dat botsen. Het zou mij niet verwonderen als er binnen nu en drie jaar een burgeroorlog uitbreekt. De mensen pikken het niet meer. Het land gaat naar de klote op deze manier.”