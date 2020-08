André van Duin: corona maakt Heel Holland bakt afstandelijker

„Het programma zal behoorlijk aangepast moeten worden. In de tent is het altijd heel druk. Er lopen allemaal cameraploegen, en dan heb je nog de mensen van productie en redactie”, somt André op in gesprek met BuzzE. „Ik denk dat het toch al gauw een mannetje of 25, 30 zijn. Die zie je normaal niet, maar moeten wel allemaal meer ruimte hebben.”

Hoe dat precies gaat lopen, weet ook André nog niet. „Er mag niet te veel fysiek contact zijn en dat heeft het programma normaal wel nodig. Bij de oven en tijdens het proeven sta je allemaal bij elkaar. Dat moet nu op een andere manier gebeuren, wat afstandelijker. Ik ben benieuwd of we dat net zo intiem in beeld krijgen als normaal.”

Eerder liet hij ook al weten het lastig te vinden dat hij kandidaten niet in de armen kan sluiten als zij een hoogte- of dieptepunt ervaren tijdens de competitie. „Als mensen moeten huilen, als er iets heel leuks of verschrikkelijks gebeurt, moet je daar natuurlijk bij zijn om een arm om iemand heen te slaan. Dat kan niet meer.”