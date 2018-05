Zweedse koning past statuten Academie aan

De eeuwenoude Zweedse Academie is sinds 1901 verantwoordelijk voor het kiezen van de winnaar van de Nobelprijs voor literatuur. Dat werk was in gevaar gekomen door een gebrek aan actieve leden.

De problemen kwamen aan de oppervlakte toen enkele maanden geleden achttien vrouwen een klacht wegens seksueel misbruik indienden tegen Jean-Claude Arnault, echtgenoot van Academie-lid Katarina Frostenson. Beiden waren betrokken bij Kulturplats Forum, waar veel van de handelingen plaats hadden gevonden. Een aantal leden van de Academie vond dat Forstenson moest opstappen, en toen ze dat aanvankelijk niet deed, stapten ze zelf boos op. Vertrekken was echter volgens de interne regels niet mogelijk, vandaar het ingrijpen van de koning Carl Gustaf, die beschermheer is van de Zweedse Academie.

Volgens de nieuwe regels kunnen leden, die eigenlijk voor het leven zijn benoemd en tot heden niet konden uittreden, voortaan ontslag nemen en worden vervangen. Ook worden leden die twee jaar lang niet bij vergaderingen zijn gekomen voortaan geacht vertrokken te zijn, zodat ook zij kunnen worden vervangen. Die laatste bepaling gaat overigens niet met terugwerkende kracht in, om de ’slapende’ leden van de Academie een kans te geven zich te bedenken.

Bezorgd

Met de wijziging sprak de koning de wens uit dat de Zweedse Academie na alle perikelen van de laatste maanden weer voortvarend aan de slag gaat. „Ik ben de laatste tijd erg bezorgd geweest over de ontwikkelingen in de Zweedse Academie. Het is nu dringend dat het vertrouwen wordt herwonnen.” Vraag is echter of er tijdig nieuwe leden gevonden kunnen worden om te beslissen over de Nobelprijs van dit jaar.

Afgelopen weekeinde meldden Zweedse media dat Arnault met zijn handen ook aan de billen van kroonprinses Victoria had gezeten, waarna een adjudant ze had weggemept en het paleis de Academie had opgedragen Arnault op afstand te houden van Victoria.