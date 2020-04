Ricky Gervais ziet derde seizoen After Life wel zitten

Het zou de eerste keer zijn dat een serie van Ricky’s hand een derde deel krijgt. „Het is de eerste keer ooit dat ik mezelf een derde seizoen zie doen, omdat ik van de wereld erin houd. Er zijn zo veel sterke personages. Ik denk dat er zes personages zijn die een eigen sitcom zouden kunnen hebben en daarin de hoofdrol kunnen spelen. Zelfs de locatie is in mijn ogen een personage”, vertelt de komiek aan Deadline.

Volgens Ricky, die zelf de hoofdrol speelt van een man die rouwt om zijn overleden vrouw, zijn er nog genoeg verhalen te vertellen. „We hebben pas vijf uur gezien van al die mensen. Dat is niets. Hoe goed ken je iemand binnen vijf uur?”

Storm

De komiek wil het echter alleen doen als kijkers - net als na het eerste seizoen - daar massaal om vragen. „Het moet een geëist vervolg zijn. Er moet weer een storm komen. Netflix moet zeggen: ’we willen echt dat je een derde seizoen maakt’. Dan doe ik het. Ik doe het niet gewoon om het te doen. Ik doe het niet om te worden betaald. Ik doe het niet omdat ze nog 2,5 uur op hun platform moeten vullen, weet je. Ik moet zeker weten dat veel mensen er veel plezier van hebben en dan doe ik het. Anders doe ik iets anders.”

Fans hoeven in ieder geval geen ’happy end’ te verwachten van After Life. „Ik haat dat ding uit romcoms dat ze elkaar zoenen en daarna nog lang en gelukkig leven. Doen ze dat echt? Hoe weten we dat?”, vraagt Ricky zich af. „Ik wil geen mooie strik om alles doen en dat iedereen trouwt en een mooie leeftijd bereikt. Dingen gebeuren. Het leven is niet makkelijk, maar het gaat erom dat je er het beste van maakt. Dat is wat ik leuk vind.”