Guus Meeuwis zag af van optreden bij F1, al vóór Bernhard-rel

De organisatie van de Dutch Grand Prix ligt onder vuur omdat prins Bernhard, de mede-eigenaar van het circuit in Zandvoort, diverse artiesten heeft gevraagd gratis op te treden tijdens de Formule 1. De band Chef’special maakte dat verzoek openbaar in een filmpje op sociale media. De muziekindustrie is sowieso boos. Alle festivals mogen niet doorgaan. De Formule 1, ook een meerdaags evenement met een camping, mag wel van het demissionaire kabinet.

Meeuwis zou gratis optreden. Maar de Dutch Grand Prix had beloofd wel zijn crew- en bandleden te betalen. „De Dutch Grand Prix is sowieso een ingewikkeld dossier, want er mogen geen podia of schermen worden gebruikt. Er bleef technisch gezien uiteindelijk te weinig over om een goed optreden te verzorgen”, aldus de woordvoerster van Meeuwis.

Geen volkslied?

Davina Michelle zegde ook toe gratis op te treden. Zij zal op zondag 5 september in principe het volkslied zingen voor aanvang van de race. De zangeres stelde vrijdag deze belofte alleen na te komen als alle andere artiesten die optreden betaald krijgen. De Dutch Grand Prix heeft nog niet gereageerd op haar uitspraken.

Prins Bernhard zelf heeft nog niet gereageerd op alle commotie. Hij liet donderdagavond via presentator Humberto Tan weten dat hij de ophef betreurt en dat hij de brieven niet had moeten sturen, maar wilde zelf niet aan tafel komen zitten om tekst en uitleg te geven.