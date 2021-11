Sterren feliciteren Britney Spears met einde curatele

„Moge zegeningen voor jullie blijven stromen! En vanaf nu niets dan geluk, liefde en gemoedsrust”, schrijft zangeres Missy Elliot onder een video van feestgedruis buiten de rechtszaal, die werd geplaatst op Britney’s officiële Twitter-account. Ook Cindy Lauper feliciteert de zangers, net als Cher en Dionne Warwick. „Het is een dag om de bevrijding van Britney Spears te vieren!”, schrijft Warwick.

Ook Donatella Versace, van wie onlangs bekend werd dat ze de trouwjurk voor Britney’s aanstaande huwelijk met Sam Asghari ontwerpt, is blij voor Spears.„Vrijheid is een mensenrecht. Mijn hart lacht voor jou, Britney”, aldus de Italiaanse modeontwerpster op Instagram.

Een rechter in Los Angeles besloot vrijdag dat er per direct een einde komt aan de ondertoezichtstelling van zangeres Britney Spears. Haar vader, Jamie Spears, had ruim dertien jaar volledige zeggenschap over zijn dochter. De afgelopen maanden verschenen er diverse documentaires over de zaak.