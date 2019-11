’Penoza: The final chapter’: Spannend weerzien

Schrijver-regisseur Diederik van Rooijen - die ook aan de wieg stond van de serie - keerde voor dit sluitstuk terug uit Hollywood.

Monic Hendrickx heeft Carmen altijd al gespeeld als een vrouw met sterke beschermende instincten. In het Canadese gehucht waar zij is ondergedoken spelen die haar parten, wanneer zij als serveerster een lastiggevallen collega te hulp schiet. Haar gekoesterde anonimiteit raakt zij daardoor in Penoza; The final chapter kwijt. Terwijl het nieuws dat de Zwarte Weduwe nog leeft op allerlei plekken alarmbellen doet afgaan

Appeltje te schillen

Carmens familieleden zijn blij en boos tegelijk. Politie en justitie in Nederland buigen zich handenwrijvend over haar uitlevering en berechting. Intussen blijkt ook een Colombiaans drugskartel nog een appeltje met haar te schillen te hebben. Waardoor haar kinderen dieper dan ooit het criminele wereldje worden ingetrokken. Toch zijn ze vastbesloten om hun moeder bij te staan in een uitzichtloze situatie waar ze alleen samen aan kunnen ontsnappen. Of niet natuurlijk.

Carmen (Monic Hendrickx, midden) met haar familie.

De internationale verwikkelingen in de film – die overigens ook los van de serie te behappen is -stellen Van Rooijen in staat te variëren met de sfeer: van winters Canda en grauw Amsterdam tot de zondoorstoofde aardtinten van Zuid-Amerika. Alleen gaat zijn hang naar visuele grandeur en opwinding soms wel ten koste van de geloofwaardigheid. Daar staat een puik acterende cast tegenover, op een paar uitzonderingen na.

Vooral Monic Hendricks weet ons als kijkers voortdurend emotioneel te betrekken bij Carmen en haar lot. Dát is vooral wat deze misdaadfilm spannend houdt. Tot de emotionele finale aan toe.

✭✭✭✩