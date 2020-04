Prinses Sofia noemt bijspringen in ziekenhuis ’zeer waardevol’

„Ik werk nu op een van de zorgafdelingen van het ziekenhuis”, schrijft Sofia op het gezamenlijke account van haar en prins Carl Philip. „Samen met andere nieuw opgeleide collega’s ondersteun en ontlast ik het verplegend personeel met verschillende taken.”

Haar werk bestaat uit patiëntenbegeleiding en schoonmaakklusjes. Op foto’s is duidelijk te zien dat Sofia het naar haar zin heeft. Ze heeft het wel druk, zeker omdat het Sofiahuis, of Sofiahemmet, personeel heeft uitgeleend aan andere ziekenhuizen in Stockholm vanwege de drukte in verband met de coronapandemie.

Woensdag werd bekend dat Sofia, die ook beschermvrouwe is van het Sofiahuis, een speciale training had gevolgd om aan de slag te kunnen als zorgmedewerker. De opleiding die ze volgde werd oorspronkelijk aangeboden aan ontslagen medewerkers van de Zweedse luchtvaartmaatschappij SAS.