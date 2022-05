Deze titels zie je in de jubileumeditie van Veronica’s filmmaand

Na veertig jaar wordt de formule nog steeds omarmd: Veronica gaat de komende tijd uitpakken tijdens de Meimaand Filmmaand.

Grote titels waarin actie vaak de boventoon voert, worden sinds afgelopen zondag verdeeld in drie verschillende thema’s. Met veel aandacht voor spectaculaire en prijswinnende stripverfilmingen.

Horrorklassieker Rosemary’s baby werd in 1982 de allereerste titel voor Veronica’s filmmaand, maar op zulke griezelfilms hoeven kijkers ditmaal niet te rekenen. Zo staan de eerste twee woensdagen van mei in het teken van oorlogsverhalen (o.a. Dunkirk en Lone survivor) en verschijnt er elke zaterdag een deel uit de Mission: Impossible-reeks. Voor de zondagen staat het programma vol met science fiction.

De originele trilogieën van Star Wars en Mad Max worden daar onder meer vergezeld door de modernere Star Wars-prequels Rogue One en Solo.

Maar Veronica pakt vooral uit met de superhelden en antihelden uit het filmuniversum van DC Comics, de doorgaans duisterdere tegenhanger van Marvel. Op dinsdagen verschijnen er spektakelfilms als Wonder Woman en Aquaman, net als de bloederige komedie Birds of prey en de graphic novel-verfilming V for Vendetta. De donderdagen worden vanaf 12 mei gevuld met twee trilogieën. Om 20.30 uur is er steevast plek voor een deel uit Christopher Nolans Dark Knight-films, gevolgd door de vampierenactie uit de Blade-trilogie.

Ben je niet helemaal in de wieg gelegd voor harde actie en grimmige verhalen, dan zijn de laatste twee vrijdagen van mei wellicht nog een optie. Veronica vertoont dan de zeer melige komedie-klassiekers Monty Python’s The meaning of life en Dumb & dumber.