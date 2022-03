Will Smith: ’Geen sprake van ontrouw in ons huwelijk’

„We zijn elkaar nooit ontrouw geweest. Jada en ik praten over alles met elkaar en we hebben elkaar nooit op een of andere manier verrast met ’gekke dingen’. Ik weet dat er heel veel gezegd en geschreven is over ons huwelijk, maar ik denk juist dat dat mensen goed kan doen. Het bespreken van je relatie, en wat je daarin terug wilt zien, is het belangrijkste gesprek. Dan kom je erachter of je dingen echt vanuit je hart doet of dat het iets giftigs is”, aldus Smith.

Eerder kwamen er berichten naar buiten dat zowel Will als Jada met andere mensen geweest waren tijdens hun huwelijk en dat er zelfs sprake was van een open relatie. Volgens Smith klopt die berichtgeving niet.