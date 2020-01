’Queen stelt ultimatum voor oplossing Megxit’

Koningin Elizabeth, die woedend en diep teleurgesteld zou zijn toen ze van de beslissing vernam, heeft volgens bronnen het ultimatum gesteld nadat er gespeculeerd werd dat ook prins Harry Engeland volgende week zal verlaten om zich bij Meghan en Archie in Canada te voegen, schrijft The Telegraph. Blijkbaar moet het ijzer daarom gesmeed worden nu het heet is.

72 uur

Het is echter nog maar de vraag of het door de Queen gestelde ultimatum van 72 uur wel haalbaar is. Door de haastige terugkeer van Meghan naar Canada tijdens de koninklijke crisis, stellen bronnen dat 72 uur onvoldoende is om een ’deal’ te bezegelen. Er zijn vragen over hoe het paar de financiering van hun toekomst voor zich ziet. Ook over de tijdsverdeling van de Sussexen tussen het Verenigd Koninkrijk en Canada zijn onduidelijkheden.

Bekijk ook: Meghan sluit deal met Disney