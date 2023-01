Premium Het beste van De Telegraaf

Kan Queen of pop haar status nog waarmaken? Celebration Tour: Altijd ophef rond het fenomeen Madonna

De act van Madonna tijdens het Eurovisie Songfestival viel niet bij iedereen in goede aarde. Ⓒ ANP / AFP

De kaartverkoop voor het concert in Ziggo Dome van Madonna, in het kader van haar Celebration Tour, begint vrijdagochtend. Maar wat kunnen we eigenlijk nog verwachten van de zangeres die ooit door het leven danste als de Queen of Pop? Ooit keken we massaal uit naar haar nieuwe, altijd spraakmakende videoclips. Of was er ophef omdat ze stond te tongzoenen met Britney Spears. Tegenwoordig gaat ze vooral over de tong met malle TikTok-filmpjes en is er gerede twijfel over haar zangkwaliteiten.