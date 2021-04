Zo vieren de BN’ers Pasen

Op sociale media worden volop foto’s gedeeld van geschilderde paaseieren en uitgebreide ontbijtjes.

„Vrolijk Pasen allemaal!”, schrijft Jan Smit op Instagram bij een foto van een versierd paaseitje. Zangeres Ilse DeLange deelt eveneens een afbeelding van een eitje. Al moet die van haar het zonder vrolijke kleurtjes doen.

Patty Brard viert het paasweekend in tegenstelling tot andere jaren in Amsterdam. „Normaal gesproken altijd op Ibiza, maar we denken het Ibiza-zonnetje er gewoon bij!”, laat de presentatrice bij een rijkelijk gedekte tafel weten.

Net als Patty pakken ook Fred van Leer, Angela Schijf en Jeroen van der Boom uit met een rijkelijk gevulde tafel.

Sonja Bakker en Koos van Plateringen houden het dan weer een stuk simpeler deze Pasen.

Ook Olcay Gulsen brengt Pasen aanzienlijk anders door dan gebruikelijk. „Ik ga gezellig naar mijn lieve schat Ruud”, schrijft de vriendin van de NPO Radio 2-dj in haar Stories. Eerder werd bekend dat Ruud de Wild nog een paar dagen in het ziekenhuis moet blijven na complicaties na een darmoperatie wegens darmkanker.

Richard Groenendijk deelt dan weer een bijzonder filmpje waarin te zien is hoe een ei wordt gelegd. Of is het toch iets anders...

Karin Bloemen maakt van de gelegenheid gebruik om haar volgers op te roepen naar het concert te kijken dat zij onlangs met onder meer Tania Ravelli en Ernst Daniël Smid opnam.

Voor Nick Schilder en zijn gezin staat Pasen in het teken van een verkleedfeestje. De zanger deelt een foto van zijn gezin, waarbij zijn vrouw Kirsten verkleed als paashaas te zien is.

Net als Kirsten heeft ook Miljuschka Witzenhausen een konijnenpak aangetrokken om haar volgers fijne dagen te wensen.

Freek Vonk vreest echter dat Pasen dit jaar is afgelast...