Miss Montreal coach bij The Voice Kids

„Prachtig om dit te mogen doen! Sluit ook geweldig aan bij mijn ambassadeurschap voor Jeugdfonds Sport & Cultuur”, aldus Sanne.

In 2016 begon ze als coach bij The Voice of Holland. Drie seizoenen lang zat ze in een van de rode stoelen. Omdat ze meer tijd wilde besteden aan muziek, heeft ze vorig jaar een stapje teruggedaan en werd ze vervangen door Lil’ KLeine.

In The Voice Kids zal Miss Montreal plaatsnemen naast Marco Borsato, Anouk en Ali B. Ilse DeLange zal het volgende seizoen dus niet deelnemen als coach. Het duurt nog even voordat de talentenjacht voor kinderen van start gaat: het negende seizoen zal te zien zijn in 2020.