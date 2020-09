HBO brengt cast Fresh Prince of Bel-Air weer bij elkaar

De reünie wordt op 10 september opgenomen, precies dertig jaar nadat de eerste aflevering op NBC werd uitgezonden. Naast hoofdrolspeler Will Smith zijn ook Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid, Alfonso Ribeiro en DJ Jazzy Jeff van de partij.

The Fresh Prince of Bel-Air was van 1990 tot en met 1996 te zien en betekende de grote doorbraak van Smith. Hij speelde een fictieve versie van zichzelf die van zijn ruige buurt in West Philadelphia verkast naar zijn rijke oom en tante in de sjieke wijk Bel-Air in Los Angeles. De serie is binnenkort in zijn geheel op HBO Max te zien

Grote afwezige zal James Avery zijn. De acteur, die de rol van 'uncle Phil' speelde, overleed in 2013. Ook Janet Hubert staat niet op de lijst. Zij speelde de eerste drie seizoenen de rol van 'aunt Viv' maar moest het veld ruimen toen ze zwanger was. Hubert werd vervangen door Reid.