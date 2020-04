Freek Vonk lacht om haatreacties

De bioloog begon afgelopen week op zijn YouTube-kanaal FreekTV afleveringen uit te zenden waar hij lesgeeft als Meester Freek, bedoeld als extra lesmateriaal nu kinderen niet naar school kunnen. De meeste afleveringen gaan over dieren, maar in een nieuwe coronaspecial legt hij uit hoe het coronavirus te werk gaat. Dat schoot bij sommige kijkers in het verkeerde keelgat.

„Virussen zijn niet eens besmettelijk. Leugens op leugens verspreiden jullie”, zo zegt een volger. „Betaald door de overheid. Propaganda om kinderen bang te maken! Triest”, vindt een ander. „Hoop dat je ooit levend wordt opgevroten door leeuwen! De jeugd kapot maken met je indoctrinatie!”, schrijft iemand.

’Belangeloos’

De presentator legt zijn volgers uit hoe belangrijk het is om te luisteren naar de wetenschap, feiten en betrouwbare informatie. „Nu mensen zich het schompes werken om levens te redden, kunnen we het ons niet permitteren om overheidsmaatregelen af te doen als ’onzin’. Deze coronaspecial heb ik natuurlijk belangeloos (!) en met de beste intenties gemaakt in samenwerking met prof. dr. Eric Snijder van het LUMC.”

Ook benadrukt Freek dat je tegen kinderen best eerlijk kunt zijn. „Terwijl sommige mensen denken dat je kinderen alleen maar goed nieuws moet vertellen, vind ik het belangrijk om juist ook aan kinderen uit te leggen waarom ze niet naar school kunnen, en waarom we afstand moeten houden!” Freek Vonk werd in februari benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (VU) op de afdeling Scheikunde & Farmaceutische Wetenschappen.