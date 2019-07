Nieuwe liefde voor Temptation Island-Cherish

„Je maakt me zo gelukkig en weet je waarom?”, schrijft Cherish op Instagram. „Je vertelt me dat ik speciaal ben, dat ik mooi ben, dat ik ontzettend lief ben, dat ik ontzettend eerlijk ben en dat ik je gelukkig maak. Schat, ik wilde je vertellen dat ik goed voor je zal zijn. Ik zal er altijd voor je zijn. Jij bent het die me speciaal maakt. We gaan nog vele jaren van elkaar genieten lieverd.”

Cherish werd bekend nadat ze erin slaagde om Tim ’Timtation’ Wauters zijn vriendin Deborah te laten vergeten. Hoewel Tim dacht zijn ware liefde te hebben gevonden, hij liet zelfs een tatoeage zetten van een kers zetten, ging het Cherish om het spelletje, zo liet ze later weten.