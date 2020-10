John Cleese haalt opnieuw uit: ’Zielig en minachtend’

Afgelopen zomer kwam met name Cleese’s eigen show Fawlty Towers hevig onder vuur te liggen nadat een scène met hoteleigenaar Basil (Cleese) en hotelgast Major Gowen (Ballard Berkeley) onder de loep werd genomen. De oude oorlogsveteraan maakte in de aflevering The Germans racistische grappen over het West-Indische cricketteam. De bewuste aflevering werd daarom van de buis gehaald.

Volgens Cleese was dit het hoogtepunt van het volgens hem politiek correcte probleem van tegenwoordig. „Mensen misten het punt volledig. Het was in de eerste plaats al een stomme beslissing. Het was alsof ze dachten dat als je bepaalde woorden in iemands mond legde, het wel waar moest zijn. Comedy gaat niet over perfecte mensen. Het gaat over al onze imperfecties en niet over dingen die goed gaan. Het gaat over alles wat misgaat.”

De 80-jarige acteur vindt het „zielig dat mensen niet voor zichzelf op kunnen komen en geen andere meningen kunnen verdragen. Dat lijkt me ontzettend minachtend.”