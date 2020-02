Joke Bruijs weer samen met Gerard Cox

Tien jaar waren ze samen getrouwd, Joke Bruijs en Gerard Cox. Nu vinden zij opnieuw de liefde. Ⓒ Hollandse Hoogte

JOKE BRUIJS en haar ex-man GERARD COX verklaren elkaar binnenkort weer de liefde. Het tweetal gaat spelen in de nieuwe Nederlandse bioscoopfilm Casa Coco. „Het is echt heel apart dat we nu weer samen zijn voor bepaalde tijd én dat we weer verliefd op elkaar zijn geworden.” Aan Privé vertelt de actrice over het amoureuze avontuur dat haar in Spanje te wachten staat…