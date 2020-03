Minder publiek All You Need Is Love; Jinek helemaal leeg

Bij enkele programma’s, zoals talkshow Jinek, is helemaal geen publiek meer aanwezig. Bij alle grote studioshows zijn per direct niet meer dan honderd mensen welkom. Dit heeft onder meer gevolgen voor de uitzending van All You Need Is Love van zaterdag. Deze is opgenomen met minder publiek.

„Wat de maatregelen voor invloed hebben op de opnames voor komende weken is nog niet bekend”, aldus RTL. „We houden het nieuws en de maatregelen van het RIVM nauwlettend in de gaten en passen opnames en programmering aan waar nodig.”