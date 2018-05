Gerard: ’Gordon snuift zijn geld op en koopt vriendjes’

Sinds het uitkomen van Gordons veelbesproken biografie hebben de twee elkaar niet meer gesproken. En boos is hij dan niet, maar dat hij wordt neergezet als een geldwolf, ziet Gerard als pure projectie. „Ik ga alleen wat voorzichtiger om met mijn uitgaven dan hij” zegt de zanger in Playboy. Ik voel niet de behoefte om elke week in de P.C. Hooftstraat te gaan shoppen. Hij heeft het altijd maar over Prada en Fendi en Louis Vuitton, maar dure kleding interesseert me geen reet, joh.”

Volgens de zanger, die naar eigen zeggen zelf heel nuchter met zijn rijkdom omspringt, is Gordon een typisch voorbeeld van nouveau riche, die niet weet wat hij met zijn centen moet doen. „Dus snuift hij het lekker op, legt stapels briefgeld op de piano en gaat gek doen met vriendjes.”

’Vriendjes kopen’

En over die vriendjes gesproken, daar heeft Gerard de afgelopen tien jaar ook al heel wat drama van meegekregen. Hij weet dan ook dingen van hem, die de wereld pas echt met de oren zouden doen klapperen, als hij ze zou opschrijven. „Maar dat doe ik niet. Dat zijn bepaalde codes waaraan je je houdt.”

Wat hij er wel over vertelt zijn onder andere de ex-vriendjes van Gordon, die dan hun horloges niet willen teruggeven, en vriendjes voor wie hij een nieuwe opleiding betaalt. „Hij koopt al zijn vriendjes.” Het past allemaal in het verhaal dat onlangs na een kort geding tussen de presentator en zijn ex Kevin B. naar buiten kwam. Gordon zou 2500 euro aan de arts in opleiding hebben gegeven, zodat iemand anders zijn onderzoeksverslag kon schrijven en Kevin lekker meekon naar Kaapstad.

Bekijk ook: Gordon sloeg en bedreigde vermeende ex

’Verbijsterend’

Volgens Gerard laat echter vooral zijn boek zien hoe Gordon is: „Leuk in je gezicht, maar je draait je om en je hebt een dolk in je rug. (...) Het is een ongelooflijk narcistische jongen die al zijn slechte eigenschappen op mij projecteert. Ik vind het verbijsterend, echt verbijsterend. Nog steeds.”

In het uitgebreide interview in Playboy deed Gerard nog meer opmerkelijke uitspraken.

Bekijk ook: Gerard Joling vreest burgeroorlog