Heeft Sylvie wéér een nieuwe liefde?

Sylvie werd deze week op de gevoelige plaat gelegd tijdens haar vakantie in Saint Tropez met een vooralsnog onbekende man. Shownieuws heeft de hand weten te leggen op de beelden die laten zien dat de twee het wel heel erg gezellig hebben samen.

De man die ogenschijnlijk een aantal jaar ouder is dan Sylvie en ook in niets op haar exen lijkt, houdt haar stevig in zijn armen terwijl ze afkoelen in zee. De twee kussen elkaar en lijken dolgelukkig. Maar wie de man is? Dat is nog onbekend.

Wel meldt Shownieuws dat de plek waar Sylvie en haar lover gefotografeerd zijn - het strand bij Club 55 - erom bekend staat dat het er zwart ziet van de paparazzi. Dat Sylvie uitgerekend deze plek heeft uitgekozen om samen met deze mysterieuze man van het zwoele weer te genieten, doet dan ook vermoeden dat het mogelijk om een serieuze liefde gaat.

Wordt vast en zeker vervolgd!