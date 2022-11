3FM-dj's Van Deelen, Hijlkema en Janssen in Glazen Huis

Voor Van Deelen, die vorige maand terugkeerde bij 3FM, wordt het de eerste keer dat hij in Glazen Huis zit. De dj noemt het een "droom die uitkomt".

Hijlkema ging in 2020 voor de inzamelingsactie in lockdown in een loods, maar ook zij verblijft voor het eerst in het glazen onderkomen, dat vorig jaar na enkele jaren afwezigheid terugkeerde tijdens Serious Request. Janssen zat toen ook in het Glazen Huis.

Eerder werd al bekend dat het Glazen Huis, net als vorig jaar, wordt opgebouwd in Amersfoort. Dit jaar voert 3FM in de week voor kerst actie voor Het Vergeten Kind, een stichting die zich inzet voor kinderen in Nederland die niet veilig en liefdevol opgroeien.