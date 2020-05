Diederik Ebbinge hoeft Gouden Televizier-Ring niet: ’In deze tijd ongepast’

„Wij hebben altijd gezegd dat een talkshow geen oorlog is, laat staan een wedstrijd. In deze tijden concentreren wij ons liever op onze journalistieke taak, en voelt het ongepast een hele onlinecampagne op te tuigen om stemmen te winnen”, aldus de acteur en presentator van het programma.

De verklaring waarin Ebbinge meldt dat Promenade zich terugtrekt uit de Televizier-strijd, is overigens met een dikke vette knipoog opgesteld. „Het past ons in deze rare tijden domweg niet om jonge, ambitieuze tv-makers als Jakhals Erik, Mr. Frank Visser en Will Koopman voor de voeten te lopen. Wij wensen de 156 resterende programma’s ontzettend veel succes bij de oproepen om op hen te stemmen. Zet ’m op.”

Wie er dan volgens Ebbinge wel moet winnen? „Mijn team en ik zouden de Televizier-Ring 2020 unaniem gunnen en een passend eerbetoon vinden aan het ijzersterke afscheidsseizoen van Help! Mijn man is klusser. Maar uiteindelijk is dat aan het Nederlands publiek.”

De Promenade-talkshowhost maakte overigens met het programma De Luizenmoeder in 2018 en 2019 ook kans op de Gouden Televizier-Ring. De hitkomedie van de NPO moest het toen echter afleggen tegen respectievelijk Beau Five Days Inside en Chateau Meiland.