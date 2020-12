’Levenswerk Juan Carlos uitgewist door fouten in privéleven’

Toch is dat het lot dat de koning over zichzelf heeft afgeroepen volgens El Mundo. „Zijn titanenwerk met het herstellen van democratie en vrijheden na veertig jaar dictatuur, waardoor Spanje zijn prestige in de wereld herwon, is in de laatste fase van zijn leven uitgewist. Vier decennia van onberispelijk bewind ontsierd door fouten in zijn privéleven”, stelt de krant.

De aanzet daarvoor is gegeven door ex-geliefde Corinna Larsen. Zij was betrokken bij de olifantenjacht in Botswana waar de koning zijn heup brak, waardoor zowel de geheim gehouden vakantie als de relatie uitkwam en Spanje opeens met andere ogen ging kijken naar de ’held van de transitie’. Dat was in 2012.

Levenswerk

Juan Carlos verontschuldigde zich bij de bevolking en maakte bij zijn 75e verjaardag op 5 januari 2013 duidelijk niet aan aftreden te denken. Hij was nog niet klaar met zijn levenswerk en bovendien, zo verduidelijkte koningin Sofia, regeren doe je tot het bittere einde. Amper anderhalf jaar later echter was Juan Carlos toch teruggetreden. Het was de enige mogelijkheid om de monarchie te redden.

De nieuwe koning Felipe maakte een verse start, waarbij hij zoveel mogelijk afstand bewaarde tot zijn vader van wie het imago was afgebladderd. Juan Carlos zou betrokken zijn geweest bij tal van duistere financiële transacties, waarbij Corinna ook een belangrijke rol speelde. Sterker nog, zij zou van hem 65 miljoen euro ’cadeau’ gekregen hebben, bleek toen details begonnen uit te lekken, mede door loslippigheid van haarzelf.

Ironie

Het dwong Felipe begin dit jaar om met zijn vader te breken. Diens toelage werd stopgezet en Felipe verwierp zijn toekomstige erfenis, om niet te profiteren van op eventueel oneerlijke of schimmige wijze verkregen geld. Er kwamen juridische onderzoeken in twee landen, zonder dat de koning-emeritus in staat van beschuldiging werd gesteld.

Begin augustus vertrok hij naar Abu Dhabi en daar zit Juan Carlos nu nog. De ironie wilde dat hij daar elk jaar naar toe ging om de Grand Prix in de Formule 1 bij te wonen. Dit keer was hij er al, maar zat een bezoek aan de race er vanwege de coronamaatregelen niet in. Over terugkeer naar Spanje wordt niet serieus gesproken, behalve door critici die hem graag in het de rechtszaal zien.