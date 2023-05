Hans Kàzan voor de tiende keer opa geworden

„Oops! We did it again... Baby 5 is onderweg”, schrijven Oscar en zijn vriendin Bregje bij een foto waarbij ze poseren met een echo. Het is nog niet duidelijk wanneer Bregje uitgerekend is, of wat het geslacht van de baby gaat zijn.

In mei 2021 kreeg het stel hun vierde kind, Dante. Twee jaar daarvoor werd de eeneiige tweeling Oscar en Felix geboren. In 2016 werd het paar ouders van dochter Skyler Wendy.